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الأهلي يستقر على إقامة معسكر مغلق في الإسكندرية قبل مواجهة فيتا كلوب

محمود باهي
نشر فى : الأحد 6 يناير 2019 - 11:51 ص | آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 11:51 ص

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، علي البقاء في الاسكندرية عقب مواجهة سموحة؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، التي تقام يوم 12 يناير الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية في أولي مباريات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع سموحة يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري العام، واستقر الجهاز الفني علي البقاء في الإسكندرية عقب مواجهة الفريق السكندري؛ للتحضير لمباراة فيتا كلوب.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف مارتن لاسارتي وجهازه المعاون، فيما كان الفريق قد خاض تجربة ودية أمس أمام جمهورية شبين انتهت بفوز الأهلي 3- صفر؛ لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.


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