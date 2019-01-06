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مقتل 30 عاملا في انهيار منجم للذهب بأفغانستان

أحمد العيسوي
نشر فى : الأحد 6 يناير 2019 - 1:23 م | آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 1:23 م

قتل 30 عاملًا على الأقل في انهيار أرضي بمنجم للذهب شمالي أفغانستان، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الأحد.


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