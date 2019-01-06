إصابة فتى فلسطيني بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها لمدينة البيرة برام الله

أصيب فتى فلسطيني بجروح وصفت بالخطيرة بعد إصابته بالرصاص المغلف بالمطاط في رأسه، اليوم (الأحد)، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا منطقة البيرة، عقب إطلاق الرصاص على سيارة مستوطن بالقرب من حاجز المحكمة "بيت إيل"، وأطلقت الرصاص المغلف بالمطاط صوب الفتى فواز ماهر عادل (16 عاما)، وأصابته في رأسه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة، بسبب حدوث كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ.

وأشارت المصادر الى أن قوات الاحتلال اعتلت سطح منزل أحد المواطنين، ورفعت العلم الإسرائيلي عليه، كما اقتحمت معرضا للسيارات في البيرة واستولت على كافة تسجيلات الكاميرات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال، أجلت إعادة فتح حاجز المحكمة بالقرب من مستوطنة "بيت إيل " المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وذلك بسبب عملية اطلاق النار على حافلة مستوطنين مساء أمس، بالقرب من الحاجز.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت عن اعادة فتح الحاجز يوم أمس، بعد إغلاقه لقرابة الشهرين.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب طالب رسلان عبده، عقب دهم منزل ذويه في قرية كفر نعمة غرب رام الله.