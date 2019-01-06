غلق منشأتين طبيتين في الأقصر لعدم توافر الاشتراطات الصحية

قرر سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، أمس السبت، عرض تقرير لجنة المرور على المستشفيات والمراكز والمعامل الطبية الخاصة، على رئيس مدينة الأقصر والمحافظ؛ وذلك لاستصدار قرار غلق إداري لمركزين طبيين اثنين بعد اكتشاف عدم توافر بعض الاشتراطات الصحية مما يهدد حياة المواطنين والمرضى.

وكانت اللجنة المشكلة، برئاسة حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، قد تفقدت على الطبيعة مركزين طبيين بامتداد شارع التليفزيون؛ حيث تبين عدم توافر بعض الإشتراطات الصحية والخاصة بغرفة المخلفات الطبية الخطرة (النفايات).

وقررت اللجنة عرض تقرير مفصل على العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، ومن ثم عرضه على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لاستصدار قرار بالغلق الإداري للمركزين لحين توفيق أوضاعهما.

وأكد الشريف أن "أعمال اللجنة مستمرة وتستهدف جميع المستشفيات والمعامل والمراكز والعيادات الطبية الخاصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين".