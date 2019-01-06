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بث مباشر.. السيسي يشهد قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 6 يناير 2019 - 8:54 م | آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 8:54 م

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراسم الاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد افتتاحها، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وفضيلة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

وانطلقت، مساء الأحد، فعاليات افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني، محمود عباس، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

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