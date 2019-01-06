«تضامن المنيا» تحتفل مع أبناء دور الرعاية والمؤسسات بعيد الميلاد المجيد

زار أحمد الشاذلي وكيل وزارة التضامن بالمنيا، عددا من الجمعيات ودور الرعاية الاجتماعية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد؛ لتقديم التهنئة وتوزيع العيديات على أبناء تلك الجمعيات، بالتنسيق مع جمعية الأورمان ومؤسسة التكافل الاجتماعي، حيث يتم توزيع لحوم وعيديات نقدية على أبناء تلك الدور، رافقه خلال زيارته إيمان عبدالظاهر مدير إدارة الأسرة والطفولة، وأحمد جمعة مسئول المؤسسات بالمديرية.

كان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا قد وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بزيارة دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية داخل المحافظة؛ احتفالا بعيد الميلاد المجيد لما لها من مردود إيجابي على أبناء تلك المؤسسات والجمعيات ومجالس إدارتها.

وشملت جولة وكيل التضامن (جمعية النشاط الروحي بسمالوط - جمعية جنود المسيح بالمنيا - جمعية البنات القبطية بالمنيا - جمعية النهضة الروحية بأبو قرقاص - جمعية السلام القبطية بملوي - جمعية سيدات مارمرقس بملوي).