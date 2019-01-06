تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الأربعاء المقبل حفلا فنيا لعارضي فرقة باليه أوبرا باريس بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل على مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية).

يقام الحفل بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة ضمن فعاليات عام مصر-فرنسا 2019.

ويقدم الحفل على مدى يومين مجموعة من العروض لأشهر الباليهات العالمية منها (بحيرة البجع، دون كيشوت، سبارتاكوس، كرنفال فينسيا، رايموندا، ديان واكتيون، وأوبرا عايدة).

يشار إلى أن "عام مصر-فرنسا 2019" يضم العديد من الفعاليات والملتقيات التبادلية في شتى مجالات الفنون والآداب تبرز أشكالا من الملامح الثقافية للبلدين.