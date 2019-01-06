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السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مراحل إنشاء مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح

نور رشوان
نشر فى : الأحد 6 يناير 2019 - 5:48 م | آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 6:02 م

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن مراحل إنشاء مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح.

وتضمن الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه ضمن فعاليات افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد، مراحل إنشاء المسجد والكنيسة منذ الإعلان عن تدشينهما وحتى الانتهاء من عملية الإنشاء.

وانطلقت، مساء الأحد، فعاليات افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني، محمود عباس، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

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