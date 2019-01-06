بوركلمانز يعد الشعب الأردني بالمزيد من الانتصارات في كأس آسيا

وعد المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم الشعب الأردني بمواصلة الأداء القوي والانتصارات في المباريات المقبلة بعد الفوز الغالي على نظيره الأسترالي 1 - 0 اليوم الأحد في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في كأس آسيا 2019 لكرة القدم بالإمارات.

وحسم المنتخب الأردني (النشامى) المباراة لصالحه اليوم على استاد "هزاع بن زايد" في العين بهدف نظيف سجله أنس بني ياسين في الدقيقة 26 ليتصدر المنتخب الأردني المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط انتظارا لنتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة اليوم بين منتخبي فلسطين وسوريا.

وقال فيتال ، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ، إنه تعلم الكثير من الأمير علي بن الحسين الذي يطالبه دائما بإحداث تغيير إيجابي في أداء الفريق. وأشار : "أوجه الشكر للاعبي الفريق على ما قدموه. نفذوا جميع ما طلبته منهم وحققوا الفوز وأظهروا روحا معنوية عالية".

وأضاف : "قبل عدة أيام ، ناقشت مع الجهاز الفني كيف يمكن التعامل مع اللاعبين رقم 5 و8 (مارك ميليجان وماسيمو لونجو) ، واللاعبون قدموا أداء رائعا في التعامل مع المنتخب الأسترالي".

وأشار : "سبق أن أشرت مرارا بأن اللاعب يجب أن يؤمن بإمكانياته وأن لديه القدرة في التألق على أرض الملعب وهذا ما حدث اليوم حيث تمتع اللاعبون بالثقة والإصرار وطريقة التفكير الإيجابية. نحن جميعا بشر ونخطئ لكن المهم اليوم كان إصرار اللاعبين".

وأوضح فيتال : "علينا أن نسعى للفوز بالنقاط الثلاث في كل مباراة".

وعن حارس المرمى المخضرم عامر شفيع ، قال فيتال : "أهنئ شفيع لأن لديه المهارة ومنح اللاعبين الثقة وقدم أداء راقيا. لدينا ثلاثة حراس على مستويات عالية من الكفاءة".

وأشار : "أشكر المشجعين على مساندتها للفريق ونسعى لتحقيق مزيد من النتائج الجيدة في المباريات المقبلة".

وأكد : "نتعامل مع كل مباراة على حدة ونمنح الثقة للاعبين حتى يقدموا أداء جيدا. سعدت بالأداء في مباراة اليوم ، وكل المباريات قوية... هذه البطولة لها خصوصية كبيرة ، وأمضينا وقتا جيدا مع الفريق ، وطالبتهم اليوم بإظهار فقدراتهم على أرض الملعب".

وعن حديثه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بشأن وجود أسلوب جديد في اللعب يعتمد على الشمولية في الأداء وما إذا كان سيغيره في اللقاء القادم ، قال فيتال : "أضع دائما في اعتباري إمكانيات اللاعبين البدنية والذهنية وما يمكن أن يقدمه كل لاعب. اليوم تألق موسى وسعيد في تأدية دورهما. أتحدث دائما إلى اللاعبين وهو دوري الرئيسي. وأطلب دائما المساعدة من الجهاز المعاون".

وعما قاله أمس عن توقعه بأن المنتخب الأسترالي قادر على الفوز في هذه المباراة ، قال فيتال : "المهم دائما أن تثق بإمكانيات اللاعبين وتسعى لرفع معنوياتهم".

وعن توقعاته للمستقبل ، قال فيتال : "بعد البطولة ، سنستعد للارتباطات المقبلة لتحقيق النتائج الإيجابية فيها".