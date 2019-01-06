آلاف المتظاهرين المجريين ينظمون مسيرة في بودابست احتجاجا على «قانون العبيد»

نظم آلاف المتظاهرين المجريين مسيرة جابت وسط العاصمة المجرية بودابست، احتجاجًا على على قانون جديد يسمح لأرباب العمل مطالبة الموظفين بالعمل نحو ما يصل إلى 400 ساعة من العمل الإضافي في السنة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أمس السبت أن المسيرة، التي نظمتها الأحزاب المعارضة، والنقابات التجارية، والجماعات المدنية، تستهدف بشكل أساسي قانون العمل الجديد الذي وصفه منتقدون بـ "قانون العبيد".

وأوضحت الشبكة الأوروبية أن المتظاهرين بدأوا مسيرتهم في أجواء سيئة وسط تساقط الجليد من ميدان الأبطال إلى مبنى البرلمان، حاملين لافتات مكتوب عليها ما يطالبون به مثل "إقصاء النظام".



ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن أحزاب المعارضة كانت قد نظمت عدة مسيرات خلال الأسابيع الماضية في بودابست وعدة مدن أخرى، احتجاجًا على ما وصفوه بالحكم الاستبدادي للرئيس القومي المحافظ، فيكتور أوربان.