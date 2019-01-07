البابا تواضروس من قداس عيد الميلاد: المسيح ولد ليقدم الحب لكل البشر

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن السيد المسيح ولد ومعه المحبة التي يحتاجها الإنسان.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في قداس عيد الميلاد المجيد، والذي أقيم في كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأحد، أن الإنسان له حاجات بشرية وبيولوجية ونفسية، معقبًا: «هو يريد أن يشعر بالحب والحرية والأمان والسلام والتقدير، وله كذلك احتياجات عقلية، فهو يريد أن يعرف ويستطلع».

وذكر أن الإنسان له كذلك حاجات روحية، فهو يحتاج إلى من يغفر خطيئته، وإلى من يدله على الخلود والآخرة، مضيفًا: «لكن الحاجة الرئيسية في حياته تتمثل في احتياجه للحب».

وعقب: «السيد المسيح جاء ليجدد طاقات الحب للإنسان، فجاء المسيح ليقدم حبًا لكل البشر»، مستطردًا أن المدخل الوحيد للإنسان الذي اغترب عن إنسانيته يتمثل في الحب.

وانطلقت، مساء الأحد، فعاليات افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني، محمود عباس، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.