كوريا الجنوبية تعتزم نشر فيديو بـ8 لغات بينها العربية لتأكيد روايتها لـ«نزاع الرادار» مع اليابان

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية تعتزم نشر مقطع فيديو بـ8 لغات عبر حسابها الرسمي على موقع "يوتيوب"، لتأكيد رواية سول في الخلاف المتصاعد مع طوكيو، والمعروف باسم "نزاع الرادار".

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مصدر بالجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد، قوله إن "حقائق مشوهة قد تنتشر عالميا بسبب نشر وزارة الدفاع اليابانية مقطع فيديو خاصا بها عبر حسابها الرسمي على يوتيوب لتأكيد ادعاءاتها بشأن الخلاف المتصاعد حول واقعة الرادار العسكري"، مضيفا أن وزارة الدفاع الكورية ستنشر مقطع فيديو بـ8 لغات تتضمن الإنجليزية واليابانية والصينية والفرنسية والإسبانية والروسية والعربية لدحض "ادعاءات اليابان".

وتقول اليابان إن سفينة حربية كورية جنوبية وجهت رادار التحكم في النيران على طائرة تابعة للبحرية اليابانية، وذلك أثناء قيامها بطلعة روتينية في 20 ديسمبر الماضي، قبالة ساحل مقاطعة إيشيكاوا اليابانية.

في المقابل ، قالت وزارة الدفاع الكورية أمس الأول، إن المدمرة "جوانج جيه تو" لم تستهدف الطائرة اليابانية؛ حيث كانت المدمرة تنفذ مهمة إنسانية لإنقاذ قارب صيد كوري شمالي كان في مأزق في مياه البحر الشرقي، مؤكدة أن الطائرة اليابانية كانت تحلق على ارتفاع منخفض مما شكل "تهديدا" على المدمرة.

ووفقا لما نقلته "يونهاب" عن مصدر رفيع المستوى بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية ، فقد نشرت الوزارة مقطع فيديو باللغتين الكورية والإنجليزية، وتخطط لنشره باللغات اليابانية والصينية والفرنسية والأسبانية والروسية والعربية لتعريف العالم بالحقيقة.

وأصدرت وزارة الدفاع اليابانية أمس بيانا تعلق فيه على عزم سول نشر مقطع فيديو لدحض رواية طوكيو بشأن الواقعة ، ونقلت صحيفة "جابان تايمز" عن مسئول في وزارة الدفاع قوله إن مقطع الفيديو الكوري الجنوبي لم يتضمن الرسائل اللاسلكية التي أرسلتها طائرة الدورية اليابانية للمدمرة الحربية الكورية الجنوبية، والتي تضمنها مقطع الفيديو الذي نشرته طوكيو للواقعة قبل أسبوع.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها : " إنه بناء على ردود الفعل الكورية الجنوبية، تدرس طوكيو نشر بيانات الموجة اللاسلكية التي عادة ما تكون سرا حربيا كدليل إضافي لتأييد روايتها".