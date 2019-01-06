الصين وجامبيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الثنائي

أكدت الصين وجامبيا أهمية تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الأساس السياسي للتطور المستقبلي للعلاقات بين الجانبين.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامبيا أداما بارو مع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في العاصمة (بانغول)، ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم الأحد.

وقال رئيس جامبيا إن بلاده لديها إرادة سياسة قوية لتعزيز التعاون مع الصين، التي تعتبر الشريك الأهم لجامبيا، مشيرا إلى أن الزيارة الأولى لوزير خارجية الصين لبلاده تظهر النية المخلصة للصين في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف بارو أن بلاده ستواصل تمسكها بسياسة صين واحدة، وتدعم بقوة موقف الصين العادل في الأمم المتحدة، وفي المحافل والمناسبات متعددة الأطراف الأخرى، مؤكدا أن الجانبين يوليان أهمية كبرى ويتمتعان بثقة تامة في توثيق العلاقات الثنائية.

من جانبه، أشاد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني بالتطور السريع والشامل للعلاقات بين البلدين منذ عام 2016، حيث استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية، مؤكدا أن الحقائق أثبتت أن قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية كان صائبا تماما، وأضاف أن القرار يتفق تماما مع المصالح الأساسية وطويلة الأمد لجامبيا وشعبها، ويتواكب أيضا مع تيار العصر.

وتابع وانغ أن الصين تثمن الموقف الثابت لجامبيا حول سياسة صين واحدة، وترغب في بناء ثقة متبادلة مع هذا البلد الواقع في غربي أفريقيا، مشددا على ضرورة أن يدعم الجانبان بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية الخاصة بهما، من أجل توطيد الأساس السياسي للتطور المستقبلي لعلاقاتهما.