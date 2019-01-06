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قبل إعادة افتتاحه.. وزيرة الثقافة تتفقد مبنى دار الكتب

أ ش أ
نشر فى : الأحد 6 يناير 2019 - 6:19 ص | آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 6:19 ص

تتفقد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، مبنى دار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق قبل إعادة افتتاحه.


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