معسكر 6 أيام يجهز الأهلي لسموحة وفيتا كلوب

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح غد الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء ويعقبها مباشرة التوجه إلى الإسكندرية؛ للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة 6 أيام يخوض خلاله الفريق مواجهتي سموحة وفيتا كلوب الكونغولي.

ويواجه الأهلي يوم 8 يناير فريق سموحة على ملعب الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري العام، ثم «فيتا كلوب الكونغولي التي تقام يوم 12 يناير الجاري، في أولى مواجهات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقب مران الغد، يعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني، قائمة الفريق التي تتوجه إلى الاسكندرية للدخول في معسكر مغلق. وكان الأهلي قد خاض تجربة ودية أمس على ملعب التتش أمام جمهورية شبين، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.