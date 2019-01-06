يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا فى درجات الحرارة اليوم الأحد، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد،، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2 إلى 5ر2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى



القاهرة 09 15

شبين الكوم 09 15

طنطا 07 15

دمنهور 07 14

الإسكندرية 06 14

بلطيم 07 15

مطروح 06 14

السلوم 05 13

سيوة 05 15

بورسعيد 10 15

دمياط 07 15

الزقازيق 08 14

الاسماعيلية 09 16

السويس 10 16

العريش 09 17

رفح 08 17

رأس سدر 10 17

نخل 02 14

نويبع 10 16

طابا 09 14

كاترين 01 - 10

الطور 08 17

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 11 19

مرسى علم 12 19

الفيوم 07 15

بنى سويف 06 15

المنيا 05 15

أسيوط 06 16

سوهاج 07 16

قنا 07 17

الأقصر 07 18

أسوان 09 19

أبوسمبل 10 18

الوادى الجديد 04 17

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 22

راس حدربة 17 23

حلايب 18 24