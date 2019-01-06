نائب الرئيس الأمريكي يفشل في إنهاء إغلاق الحكومة

فشل مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، ومسؤولون بارزون في البيت الأبيض ومساعدون بالكونجرس أمس السبت، التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الحكومة وإعادة تشغيلها بعد اجتماع استمر 3 ساعات.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن التوقعات كانت منخفضة للاجتماع الذي جرى في البيت الأبيض برئاسة بنس دون حضور أي من نواب الكونجرس، موضحةً أنه بحسب اثنين من مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تذكر أسمائهما، أن ذلك يعود إلى عدم توجيه ترامب لبنس بطرح أرقام جديدة بشأن ميزانية الحكومة أو تمويل الجدار الحدودي، الذي أدى الخلاف عليه إلى إغلاق الحكومة جزئيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتحدث بنس مع بعض نواب الكونجرس عبر الهاتف.