الشحات: فضلت الأهلى عن عروض أوروبية ومصرية

أكد حسين الشحات نجم المنتخب الوطني المنضم حديثا للأهلي قادما من العين الإماراتي لمدة 4 سنوات ونصف، أنه فضل الانتقال للقلعة الحمراء عن بعض العروض الأوروبية والمصرية.
وقال الشحات في تصريحات صحفية: "كان لدي عرض من فريق فرنسي وعرض بلجيكي آخر، وكان هناك اتصالات من ناد إيطالي ولكن لم يرتق للعرض الرسم".
وأضاف: "أيضا أعلن العين عن وجود عرض صيني وعرض مصري آخر، لكني فضلت الأهلي لتحقيق حلم الطفولة".
وتابع: " أخيرًا حققت حلمي وأشكر كل من ساعدني على تحويل الحلم إلى حقيقة".
وأتم: "أشكر محمود الخطيب الذي ظل على تواصل دائم معي من أجل تحقيق حلمي، وشكرا لكل مسؤولي الأهلي الذين عملوا على إتمام الصفقة".