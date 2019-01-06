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الشحات: فضلت الأهلى عن عروض أوروبية ومصرية

علي البحيري
نشر فى : الأحد 6 يناير 2019 - 8:56 م | آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 8:58 م

أكد حسين الشحات نجم المنتخب الوطني المنضم حديثا للأهلي قادما من العين الإماراتي لمدة 4 سنوات ونصف، أنه فضل الانتقال للقلعة الحمراء عن بعض العروض الأوروبية والمصرية.

وقال الشحات في تصريحات صحفية: "كان لدي عرض من فريق فرنسي وعرض بلجيكي آخر، وكان هناك اتصالات من ناد إيطالي ولكن لم يرتق للعرض الرسم".

وأضاف: "أيضا أعلن العين عن وجود عرض صيني وعرض مصري آخر، لكني فضلت الأهلي لتحقيق حلم الطفولة".

وتابع: " أخيرًا حققت حلمي وأشكر كل من ساعدني على تحويل الحلم إلى حقيقة".

وأتم: "أشكر محمود الخطيب الذي ظل على تواصل دائم معي من أجل تحقيق حلمي، وشكرا لكل مسؤولي الأهلي الذين عملوا على إتمام الصفقة".


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