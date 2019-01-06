غرق زوجين قبالة مياه مدينة كوالا بيرلس الماليزية

لقي ماليزيان "صياد وزوجته" مصرعهما غرقا في المياه قبالة مدينة (كوالا بيرلس) الماليزية، وكأن القدر حقق أمنية الرجل الذي قال لجيرانه قبل أسبوع واحد فقط إنه يود أن يموتا معا.

وكان محمد الزيني بانجنج (55 عاما) قد أبلغ أقاربه وجيرانه عن نذره أن يموت مع زوجته أيا كانت الظروف، وقد اعتقدوا أنه من قبيل المزاح أو رومانسية منه أن يقول شيئا من هذا القبيل.

وذكرت صحيفة (نيوستريتس تايمز) الماليزية على الإنترنت أنه لم يمض سوى وقت قليل حتى يعرفوا أن أمنيته قد تحققت عندما عثر على الزوجين غريقين، ويعتقد أنهما سقطا في البحر أثناء الصيد، في المياه قبالة كوالا بيرليس مساء أمس.

وأفاد بيان لوكالة التعزيز البحري الماليزية بأن الزوجين خرجا للصيد صباحا ولم يعودا للمنزل وقت الظهيرة مما دعا أفراد العائلة إلى إبلاغ الهيئة التي عثرت على جثة الزيني وزوجته عزيزة (49 عاما) وهما متعانقان، وكانا يعملان معا في مهنة الصيد لمدة 30 عاما لتنشئة أطفالهما الثلاثة.