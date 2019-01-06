الفيفا يبرز انتقال حسين الشحات للأهلي

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أبرز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انتقال حسين الشحات نجم المنتخب الوطني والعين الإماراتي، إلى الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وغرد الفيفا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" " توصل العين الإماراتي لاتفاق سينتقل بموجبه لاعبه حسين الشحات إلى الأهلي خلال الانتقالات الشتوية وذلك بناء على رغبة اللاعب بالإنضمام إلى بطل الدوري المصري".

جدير بالذكر أن العين الإماراتي قد أعلن اليوم الأحد انتقال حسين الشحات إلى الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف. "طالع التفاصيل"

كما كشفت الشروق تفاصيل انتقال الشحات للنادي الأهلي. "طالع التفاصيل"