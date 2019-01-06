السعودية تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للإعلام

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) بالتعاون مع وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية الدورة العادية (92) للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية (10 ) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والذي تستضيفهما السعودية غدا ولمدة يومين في إطار الاحتفالات بالرياض عاصمة للاعلام العربي 2018-2019.

وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم أن السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال سيترأس وفد الامانة العامة في الاجتماعات.

وأضاف البيان ان الاجتماعين سيناقشان 13 بندا مختلفا ، من بينهم القضية الفلسطينية ، وميثاق الشرف الإعلامي ، والاستراتيجية الإعلامية العربية ، ومشاركة الأمانة العامةً كضيف شرف في أعمال الدورة (50) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام ٢٠١٩ ، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.

وأشار الى ان اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب ستعقد برئاسة المملكة العربية السعودية ، وعضوية مصر والإمارات والأردن وتونس والسودان والصومال والعراق .