استطلاع رأي: مساعي بريطانية للحصول على جنسيات أوروبية قبل مغادرة الاتحاد

أظهر استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن عدد مواطني بريطانيا الذين يسعون إلى الحصول على جنسية دول أوروبية أخرى زاد بشكل ملحوظ قبل خروج البلاد المقرر من الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل.

وسجلت ألمانيا وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال زيادة في طلبات البريطانيين الراغبين في الحصول على جوازات سفر هذه الدول خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ويشعر كثير من البريطانيين بالقلق إزاء مستقبلهم والقدرة على العمل، أو السفر عبر البر الرئيسي حول أوروبا، في ظل غموض الموقف بشأن نتائج مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتداعيات الاقتصادية المتوقعة.

وفي ألمانيا، ارتفع عدد المواطنين البريطانيين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية خلال عام 2017 إلى 7500 بريطاني، مقارنة بـ622 في عام 2015.

واستقبلت أيرلندا نحو 183 ألف طلب من بريطانيين للحصول على جواز سفر أيرلندي عام 2018.

وارتفع عدد البريطانيين الذين تقدموا للحصول على الجنسية الإسبانية بنحو 3 أمثال خلال أول 10 أشهر من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

ورغم ذلك، يعد الرقم 166 قليلا بسبب متطلبات الحصول على الجنسية الإسبانية التي تشمل التخلي عن جواز السفر البريطاني وإثبات وجود محل إقامة في إسبانيا لفترة لا تقل عن 10 أعوام.

وزاد عدد البريطانيين الذين تقدموا بطلب للحصول على الجنسية البرتغالية خلال أول 11 شهرا من عام 2018 ليصل إلى 500، وكانت البرتغال قد سجلت 62 طلبا فقط خلال عام 2015.

ويبدأ البرلمان الإنجليزي مناقشة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء المقبل، ومن المقرر إجراء تصويت على الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي، 15 يناير الجاري.