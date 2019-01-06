رونالدو يطعن في فوز صلاح بجائزة بوشكاش

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، للحديث من جديد عن أفضلية هدفه ضد ناديه الحالي الموسم الماضي، على هدف محمد صلاح أمام ايفرتون، والذي حصل على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في 2018 .

وقال رونالدو في تصريحات على هامش زيارته لدبي للإحتفال بأعياد الميلاد: الذي يفهمون رياضة كرة القدم، يعرفون جيدًا أنه من الصعب تسجيل هدف مثل الذي سجلته العام الماضي.

وأضاف: لقد سجلت مايقارب من الـ700 هدف طوال مسيرتي، هذا الهدف يعتبر الأفضل والأجمل بالنسبة لي. وتابع رونالدو: الشيء الوحيد السيء في هذا الهدف، هو أنني سجلته ضد النادي الحالي الذي ألعب له.

وكان رونالدو قد أكد في سبتمبر الماضي، أن هدفه في شباك يوفنتوس الموسم الماضي، أفضل بكثير من هدف محمد صلاح في شباك ايفرتون الحاصل على جائزة الفيفا لأفضل هدف في 2018.

وقال رونالدو: كي نكون صادقين، هدفي الأفضل، لكنها هكذا هي الحياة، يوم تفوز ويوم أخر تخسر، لست حزينًا من شيء.

وحصل هدف محمد صلاح في شباك ايفرتون الموسم الماضي على جائزة "بوشكاش" لهدف العام من "الفيفا"، فيما حصل هدف رونالدو على جائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا، حينما سجل هدفه الشهير مع ريال مدريد في شباك يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.