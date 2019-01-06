الجيش السوري يحبط محاولات تسلل جماعات مسلحة في ريفي حماة وإدلب

أحبط الجيش السوري محاولات للتسلل والاعتداء من قبل جماعات مسلحة على نقاط عسكرية في ريفي حماة وإدلب.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الليلة عن مصادر إعلامية سورية رسمية قولها :" إن وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي استهدفت مسلحي "كتائب العزة" المتسللين من محور بلدة لحايا في الريف الشمالي وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم".

وأضافت القناة أن وحدات أخرى من الجيش ردت بالنيران من أسلحة متنوعة على تحركات مجموعات مسلحة على محاور تسللها "المرصودة بدقة" من عناصر الاستطلاع، مشيرة إلى أن المسلحين تحركوا من منطقة وادي الدورات وبلدة اللطامنة وقرية حصرايا بريف حماة الشمالي باتجاه مناطق آمنة ونقاط عسكرية بالمنطقة للاعتداء عليها.

وفي ريف إدلب، نفذ الجيش السوري عمليات مكثفة على مواقع المجموعات المسلحة في قريتي الزرزور والفرجة ردًا على خروقاتها المتكررة لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح.