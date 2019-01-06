ترامب يؤكد مقتل العقل المدبر للهجوم على مدمرة أمريكية في عدن عام 2000

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، مقتل القيادي في تنظيم "القاعدة" الإرهابي جمال البدوي، في غارة أمريكية أول أمس الجمعة.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدويات المصغرة "تويتر" نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية: "إن الجيش الأمريكي العظيم تمكّن من الانتقام للجنود الذين لقوا حتفهم في الهجوم على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كول)، لقد قتلنا مؤخرا العقل المدبر للهجوم جمال البدوى، إن عملياتنا ضد القاعدة مستمرة، ولن نتوقف عن محاربة الإرهابيين المتطرفين".

وقُتل 17 بحارا أمريكيا في هجوم استهدف في اكتوبر من العام 2000 المدمرة الأمريكية أثناء رسوها في عدن.

وكان الجيش الأمريكي رجح قبل يومين مقتل البدوي في غارة بطائرة دون طيار (درون). وتضاربت التقارير الإعلامية بشأن المكان الذي تم فيه استهداف البدوي، حيث قالت تقارير إنه قتل في مأرب شمال شرقي اليمن، بينما ذكرت أخرى أنه قتل محافظة البيضاء وسط اليمن.