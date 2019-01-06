أعلنت شركة "بي.إم.دبليو" الألمانية لصناعة السيارات عزمها استدعاء 279 سيارة على خلفية عيوب في عمود المحرك، وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة لتنظيم السوق.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد عن المصلحة قولها في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الاستدعاء الذي سيبدأ من 29 آذار/مارس، يضم قسما من سيارات مستوردة تشمل طرازي "إم3" و "إم4" صُنعت في الفترة من 29 حزيران/يونيو وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2016.

وأضافت المصلحة أن العيوب في عمود المحرك قد تؤدي إلى حدوث ضوضاء غير طبيعية في هيكل السيارة أو تحول دون تسارعها، مما قد ينجم عنه مخاطر بشأن السلامة.

وستقوم الشركة المصنعة بفحص جميع السيارات المستدعاة واستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.