الخطوط الجوية الكورية تستأنف رحلاتها للقاهرة بعد غياب 7 سنوات

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استأنفت الخطوط الجوية الكورية رحلاتها الي مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت بعد انقطاع دام أكثر من 7 سنوات.

واستقبل مطار القاهرة الدولي أولى رحلات شركة الخطوط الكورية Korean Air، والتي تبدأ في تنظيم رحلات شارتر بالمطار بواقع رحلة أسبوعيا، بعد انقطاع دام أكثر من 7 سنوات ، وقامت سلطات المطار باستقبال ركاب الرحلة.

وأعلنت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية عن قيامها بخدمات التموين لأول رحلات الطيران الكورية عقب استئناف الرحلات الي القاهرة، وكان المدير الاقليمي للخطوط الكورية بالشرق الأوسط، ونائب مدير منطقة أوروبا للخطوط الكورية، قد وقع اتفاقية مع مصر للطيران الأسبوع الماضي لتقديم الخدمات الأرضية للرحلات.