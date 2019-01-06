تطبيق أول حظر للتسول في مدينة سويدية

بدأت الشرطة في مدينة (مالمو) السويدية حملة ضد المتسولين بعد صدور قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا بتطبيق حظر التسول.

وقال مسؤول الشرطة ببلدة (فيلنجه) إنهم بدأوا في تطبيق قرار الحظر، الذي يعتبر الأول من نوعه في السويد، مشيرا إلى أنه قام بتشغيل رسالة مسجلة مسبقا باللغة الرومانية لاثنين من المتسولين لإبلاغهما بأن التسول محظور في المكان الذي وجدا فيه.

وأشار موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي إلى أن قرار حظر التسول في هذه البلدة تصدر الأخبار في عموم البلاد، لعدم موافقة محكمة الاستئناف الإدارية عليه وأخيرا أقرته المحكمة الادارية العليا في السويد في ديسمبر الماضي، وبدأت السلطات تنفيذه بالفعل.