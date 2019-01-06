ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف الثلجية في اليونان إلى 3 قتلى

أعلنت السلطات اليونانية ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف الثلجية التي اجتاحت مناطق واسعة باليونان إلى 3 قتلى.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأحد أن السلطات اليونانية عثرت على جثماني رجلين كانا في عداد المفقودين عقب العواصف الثلجية، بينما انتشلت أمس السبت جثة امرأة (66 عاما) من داخل سيارة عثر عليها مقلوبة في منطقة كيراتي التي تقع على بُعد 45 كيلومترا جنوب شرقي أثينا.

وقد عُثر على جثة الرجل الأول (67 عاما) على بُعد 10 كيلومترات من مكان السيارة، بينما عثر على جثمان الرجل الثاني (64 عاما) على بُعد 15 كيلومترا، وما زالت درجات الحرارة دون الصفر في وسط اليونان وشمالها منذ قرابة أسبوع سقطت خلاله ثلوج كثيفة أدت إلى تعطيل خدمات النقل وأجبرت رحلات جوية على تغيير وجهتها في شمال البلاد.

وحثت هيئة الحماية المدنية اليونانية السلطات المحلية على التأهب قبل موجة باردة أخرى من المتوقع أن تشهدها اليونان غدا الإثنين.