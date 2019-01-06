الحكومة السودانية تؤكد التزامها بتوفير الخدمات الأساسية للنازحين العائدين إلى قراهم

أكد مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين بالسودان الأمير تاج الدين الطاهر التزام المفوضية بتوفير الخدمات الأساسية ووسائل سبل كسب العيش للنازحين العائدين طوعيا إلى قراهم الأصلية.

جاء ذلك في كلمته أمام نفرة العودة الطوعية لأبناء محلية كرنوي بمنطقة فوراوية بولاية شمال دارفور، والتي شهدت عودة أعداد كبيرة من العائدين من معسكرات النازحين واللجوء.

وقال إن أولويات المفوضية خلال هذا العام هى توفير الخدمات الضرورية بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الزراعي .

وأشاد الطاهر بجهود أبناء منطقة فوراوية في تنظيم هذه النفرة لدعم العائدين، وقال إن مفوضية العودة الطوعية مع المشاركات المجتمعية ورعايتها، مثمنا روح تدافع أبناء المنطقة للتبرعات.

وامتدح الطاهر جهود والي شمال دارفور الشريف محمد عباد وأعضاء حكومته في دعم العودة الطوعية والاهتمام بها ومساندة برنامج المفوضية في استقرار العائدين وتوفير الخدمات الضرورية في مناطق العودة بالولاية .