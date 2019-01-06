محكمة فلبينية تحكم بالقبض على رجل أعمال ياباني بتهمة الاختلاس

يواجه رجل الأعمال الياباني كازيو أوكادا القبض عليه في الفلبين بعد أن أصدرت إحدى المحاكم مذكرة اعتقال بحقه بناء على تهم باختلاس 3.16 ملايين دولار نقدا من منتجع أوكادا مانيلا المتكامل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المحكمة في مدينة باراناكي أمرت أيضا بالقبض على تاكاهيرو يوسوي مساعد أوكادا والمتهم معه من جانب وزارة العدل بإنفاق أموال الشركة دون وجه حق.

وحددت المحكمة في حكمها الصادر في 4 يناير كفالة قدرها 348 ألف بيزو (6629 دولارا) لكل من المتهمين، وفقا لوثائق المحكمة.

ورفعت وزارة العدل الفلبينية 3 دعاوى تتهم أوكادا ويوسوي بالغش، قائلة إنهما على الترتيب، كرئيس مجلس إدارة ورئيس للشركة التي تدير المنتجع، تأمرا في صرف 3.16 ملايين دولار من أموال الشركة في الفترة من أبريل وحتى مايو عام 2017، مع ادعاء أن صرف المبلغ يهدف لدفع رواتب وأتعاب استشارية في الشركة.

ووفقا للتهم، لم يكن صرف المبلغ بناء على تفويض من مجلس الإدارة.

وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني من جانب مستشاره القانوني، قال أوكادا إن التهم لا أساس لها، وإنه لا يمكن أن ينهب شركته لأنه كان مسيطرا تماما على تايجر ريزورت عندما تمت المعاملات، وحتى الإطاحة به "بشكل غير قانوني" في يونيو 2017.

كما قال أوكادا إن الرواتب والأتعاب، مثلما ورد في طلبه لإعادة النظر بشأن الاتهامات، تم دفعها كمقابل لخدمات حصلت عليها الشركة، وإن يوسوي كان مفوضا من جانب مجلس الإدارة للتصرف بشأن مثل هذه العقود.