ضبط مواطن حاول تهريب 4 قطط داخل سرواله في سنغافورة

تمكن الضباط في هيئة الهجرة ونقاط التفتيش في سنغافورة من ضبط رجل حاول إخفاء 4 قطط صغيرة في سرواله عند عبوره نقطة حدود (تواس).

وذكرت الهيئة أن الرجل (45 عاما) وهو مواطن سنغافوري، كان في سيارة مسجلة في سنغافورة، عندما سمع الضباط مواء صادر من بنطاله، ما حدا بهم إلى إجراء مزيد من التفتيش.

وأوضحت صحيفة (تشانل نيوز آسيا) السنغافورية أن القطط - الآن - في رعاية هيئة الطب البيطري في سنغافورة مع استمرار التحقيق مع الرجل، مشيرة إلى أن تهريب الحيوانات أو الطيور الحية التي تكون حالتها الصحية غير معروفة يمكن أن تنقل الأمراض إلى سنغافورة وتفرض على مرتكبيها غرامة قصوى 10 آلاف دولار سنغافوري والسجن لمدة تصل إلى عام أو كليهما.