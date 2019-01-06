خفر السواحل الياباني يزيد قوارب الدورية في أسطوله لتعزيز الأمن

يعتزم خفر السواحل الياباني إضافة 5 قوارب دورية أخرى في أسطوله لتعزيز الأمن، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الأحد.

وذكر مسؤولو خفر السواحل أن إجمالي 70 قاربا صينيا دخل المياه الإقليمية اليابانية حول جزر "سينكاكو" في بحر الصين الشرقي في عام 2018. والعدد أقل بواقع 38 قاربا عن العام الذي سبقه.

وتسيطر اليابان على الجزر. وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية.

وتطالب الصين وتايوان بأحقيتهما في السيطرة عليها أيضا.

وكانت قوارب كورية شمالية قد أجرت مرارا عمليات صيد غير شرعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة اليابانية في بحر اليابان، قبالة سواحل شبه جزيرة "نوتو".

وأصدر خفر السواحل تحذيرات لإجمالي 1624 من قوارب صيد "الحبار" الكورية الشمالية العام الماضي.

وكان 225 قاربا خشبيا، يُعتقد أنه من كوريا الشمالية قد جنح إلى شواطئ اليابان، وهو أعلى عدد على الإطلاق.

وستضاف القوارب الخمسة إلى 62 قارب دورية ضخم موجود حاليا في الأسطول.