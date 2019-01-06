محافظ سوهاج: تشكيل فرق عمل لتنفيذ مبادرة حياة كريمة في 60 قرية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، مساء أمس السبت، اجتماعا تحضيريا لبحث تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتشكيل فرق لمسح القرى المستهدفة بالمبادرة، والتي يبلغ عددها 60 قرية، بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والمديريات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى دور المبادرة في العمل على تحسين الخدمات بها فى جميع القطاعات، ووضع خطط تنموية تهدف لرفع مستوى تلك القرى، وإنشاء مشروعات تنموية وتحسين البنية الأساسية بها.

حضر الاجتماع كل من اللواء يسري خضر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمر الحادي المنسق العلمي للمحافظة، ومحمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ونجاة موسى مدير إدارة التنمية بالديوان، وسماح زغلول مسؤول المشاركة المجتمعية بوحدة التنفيذ المحلية، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال المسح لتلك القرى خلال أسبوعين، على أن يتم الانتهاء من رفع كفاءة تلك القرى وتحويلها من قرى فقيرة إلى قرى تتمتع بجميع المزايا والخدمات في مختلف القطاعات خلال 6 أشهر فقط من بداية تنفيذ المبادرة.

يذكر أن المبادرة قد حددت 60 قرية بمحافظة سوهاج ضمن القرى الـ100 قرية التي سيتم تطويرها على مستوى الجمهورية، والتي سيتم فيها تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، للأسر الأولى بالرعاية، في مختلف الجمهورية كمرحلة أولى، وتستهدف المبادرة الوصول إلى 2 مليون مواطن بهذه القرى بمشاركة أكثر من 100 جمعية أهلية.