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الحكومة الأسبانية تكشف عن خطة اقتصادية جديدة لمواجهة التغير المناخي

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 6 يناير 2019 - 2:23 م | آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 2:23 م

من المقرر أن تكشف الحكومة الأسبانية النقاب عن خطة اقتصادية جديدة، تشمل إصلاحات عمالية وفرض ضرائب جديدة للمساعدة في مواجهة التغير المناخي، طبقا لما ذكرته صحيفة "إل بايس" الاسبانية نقلا عن مسؤولين لم يتم الكشف عن هويتهم بالإدارة.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن الحكومة الاشتراكية تهدف إلى طرح الاقتراح في كانون ثان/يناير الجاري، في إطار محاولة لتغيير التركيز للأجندة السياسية للبلاد، حسب الصحيفة.
والوثيقة المكونة من 50 صفحة تكاد تكون جاهزة وتنتظر بعض اللمسات الأخيرة من مكتب رئيس الوزراء.


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