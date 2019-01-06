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الاتحاد يدعم دفاعه بصفقة برازيلية

الاسكندرية : احمد عبد العزيز
نشر فى : الأحد 6 يناير 2019 - 5:59 م | آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 5:59 م

نجح مجلس إدارة  الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى أتمام التعاقد مع المدافع البرازيلي واليس الفيس دا سيلفا صاحب الـــ29 عاما، لتدعيم مركز قلب الدفاع.

و وقع اللاعب على  أنضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لموسم و نصف عقب أجتيازه للفحوصات الطبية.

و أشاد الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان المدير الفني  ووليد صلاح الدين مدير الكرة بقدرات اللاعب الفنية و البدنية وخبرته الكبيرة بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة و تميزه فى ألعاب الهواء و أعتبره إضافة حقيقية و مميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة .

 

 


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