إصابة 3 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة شمال العراق

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أفادت مصادر الشرطة العراقية، اليوم الأحد، بأن 3 مدنيين أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة تابعة لمدينة كركوك.

وأوضحت المصادر أن عبوة زرعتها عناصر من تنظيم داعش بين طريق ناحية العباسي وقرية مصطاع شنين انفجرت لدى مرور سيارة، ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح.

وتشهد مدينة كركوك أعمال عنف بين الحين والآخر جراء عمليات تنفذها فلول داعش، رغم العمليات المتواصلة التي تقوم بها القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي لتعقب الخلايا التابعة للتنظيم.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أعلن نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.