«النواب» بعد حادث انفجار كنيسة العذراء بمدينة نصر: وحدة المصريين ستهزم الإرهاب

أدان المتحدث الإعلامي بمجلس النواب صلاح حسب الله، بشدة، حادث عزبة الهجانة بمدينة نصر، والذي أسفر عن استشهاد ضابط شرطة أثناء محاولة تفكيك عبوة بدائية داخل حقيبة مخفاة بسطح عقار.

وأكد المتحدث، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن وحدة المصريين تجلت في أعظم صورها فى هذه الحادثة الغاشمة لتؤكد للعالم كله أن الإرهاب والإرهابيين لن يكون لهم مكان على أرض مصر الطاهرة وسوف تكون نهايتهم بفضل وحدة وتماسك المصريين.

وقال: إن وحدة المصريين أبلغ رد عملي على شياطين الإرهاب؛ الذين لن ينالوا من وحدة وتماسك الشعب المصرى العظيم، وأن نهاية الإرهابيين اقتربت بعد إفلاسهم واستخدامهم للوسائل والطرق البدائية في ارتكابهم لجرائمهم.

وأعرب المتحدث عن خالص العزاء لأسرة الضابط شهيد الوطن، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اسرته وذويه والصبر والسلوان.