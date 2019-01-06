شاهد عيان على انفجار «أبو سيفين»: طالب أزهري أنقذ أرواح المواطنين بعدما اكتشف الواقعة

قال ميخائيل جرجس، أحد شهود العيان، فى واقعة انفجار قنبلة بدائية الصنع بجوار كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين بعزبة الهجانة، إنه يقطن في منطقة تقع خلف الكنيسة، مشيرا إلى تمكن أحد طلاب جامعة الأزهر من اكتشاف العبوة، بعدما شاهد شخصا يصعد إلى المبنى الملحق بالمسجد "دار المناسبات"، ويحمل فى يده حقائب وضعها فوق سور هذا المبنى المواجه للكنيسة.

وأضاف أن الطالب الأزهري أنقذ أرواح الكثير من المواطنين بعدما أبلغ إمام المسجد بما رآه بمجرد شكه وارتيابه في أمر الشخص الذي صعد المبنى الملحق بالمسجد، موضحًا أن الإمام سارع بإبلاغ قوات الأمن التي حضرت، وعثرت على 5 قنابل أعلى دار المناسبات، وأخرى خلف الكنيسة، والتي أسفر انفجارها عن استشهاد ضابط بالمفرقعات.