الإسماعيلي يقترب من ضم التنزاني «زايد»

يقترب نادي الإسماعيلي، من حسم ثالث صفقاته الشتوية، وذلك بعدما استقر مسئولي النادي على ضم المهاجم يحيى زايد، صاحب الـ 20 عامًا، والذي يشارك مع فريق "عزام" ومنتخب تنزانيا.

وكان أحد وكلاء اللاعبين، رشح زايد لمسئولي الإسماعيلي، خلال الفترة الماضية ، والذين تابعوه وأبدوا إعجابهم بقدراته ومهاراته خاصة أنه يجيد في مركز صانع الألعاب والجناح بجانب رأس الحربة.

وكان نادي الإسماعيلي، نجح في ضم الناميبي بينسون شيلونجو، مهاجم سموحة، ومحمود عبد العاطي "دونجا"، لاعب وسط الزمالك، على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي، خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مازيمبي الكونجولي في افتتاح مشوار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، السبت المقبل.

ومن المنتظر ان يحسم مسؤلي الإسماعيلي، ضم المهاجم التنزاني، ليتم قيده في قائمة الفريق على حساب، الكاميروني كريستوفر ميندوجا، أو التونسي لسعد الجزيري.