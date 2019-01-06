فيديو متداول للمتهم في تفجير «كنيسة العذراء» بعزبة الهجانة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطعا لفيديو مسرب ومنسوب لإحدى كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من كنيسة العذراء والشهيد أبوسيفين، بعزبة الهجانة.

ويظهر في الفيديو شخصا يمسك بحقيبة بيده يرتدي بنطال "جينز" وقميص وجاكت أزرق ويسير وسط المتواجدين بالشارع في الاتجاه للمسجد، ولم تصدر أي بيانات رسمية حتى كتابة تلك السطور تؤكد صحة الفيديو من عدمه.

كان انفجارا استهدف كنيسة العذراء والشهيد أبوسيفين بمنطقة عزبة الهجان، وأسفر التفجير عن استشهاد الرائد مصطفى عبيد، الضابط بإدارة مفرقعات القاهرة، أثناء محاولته إبطال مفعول العبوات الناسفة، فيما أصيب كلا من اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وأحمد إسماعيل أمين شرطة في الحادث ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.