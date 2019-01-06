استطلاع: الكنديون يشعرون بالقلق تجاه الهجرة

كشف استطلاع للرأي اليوم الأحد عن أن ازدياد المشاعر السلبية بين الكنديين تجاه الهجرة في عام 2018، مقارنة بعام 2017.

وأوضح استطلاع مؤسسة "إيبسوس" لصالح شبكة "جلوبال نيوز" الكندية أن 54% ممن شاركوا في الاستطلاع يشعرون بأن كندا حاليا ترحب جدا بالمهاجرين، مقابل 20% لا يخالفونهم الرأي، مقابل 26% ليس لديهم رأي محدد تجاه هذه القضية.

وقال داريل بريكر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ايبسوس، إن الكنديين يبدون أكثر اهتماما من أي وقت مضى بشأن العملية التي يتم بها قبول المهاجرين في كندا.

وأضاف "في كندا ، لا يبدو أن التركيز منصب على المهاجرين أنفسهم، بل المزيد حول عملية دخول شخص ما إلى البلاد".

يمكن أن يعزى الارتفاع في المواقف السلبية تجاه الهجرة إلى الزيادة في عدد طالبي اللجوء الذين دخلوا كندا بشكل غير منتظم من الولايات المتحدة، أكثر من 36000 شخص منذ بداية عام 2017.

ووجه حزب المحافظين المعارض انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن هذه القضية، ووصفوها "بالأزمة".

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تمثل ارتفاعا دراماتيكيا في عملية العبور عبر الحدود، إلا أن أكثر من 18 ألف عبروا في عام 2017 كانوا يشكلون ما يزيد قليلا على الثلث من إجمالى أكثر من 50 ألف شخص قدموا طلبات اللجوء هذا العام، كما تعاملت كندا مع أعداد مماثلة في الماضي، كما حدث في عام 2001، عندما تم تقديم 44640 طلب لجوء للبلاد.