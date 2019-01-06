في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب العام الماضي، طغى اللون الأسود على فساتين الفنانات على السجادة الحمراء تعبيرا عن رفضهن للاعتداء الجنسية على النجمات في هوليوود ، وإيذانا بالتضامن مع حركة « Time’s Up» التي كانت في بداية عهدها.

« Time’s Up» أو «انتهى الوقت» هي حركة بدأت في يناير 2018 تخصص صندوقا لتمويل ودعم ضحايا التحرش الجنسي من الرجال والنساء في مجال الترفيه وخارجه، وتعد إيما ستون وتايلور سويفت أبرز النجمات المنظمات لها، وتوفر لها دعما ماليا من بين 300 فنانة وناشطة وقعت على وثيقة تأسيسها.

وكانت الملابس السوداء بمثابة ثورة في مجال الموضة خلال حفل العام الماضي، ولكن هذا العام الحفل الذي تنظمه رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية ويقام منتصف الليلة، على موعد مع موجة جديدة من مظاهر "انتهى الوقت"، حيث سيرتدي مؤيدو الحركة أشرطة وشرائط ملونة باللونين الأبيض والأسود لمصمم الأزياء العالمي أرياني فيليبس بحسب موقع فاريتي الأمريكي.

تمثل الأشرطة ترابط كل داعمي الحركة سويا من أجل توفير بئية عمل آمنة وعادلة وكريمة للنساء في كل المجالات، وستكون أيضا رمز للحركة التي تدخل عامها الثاني مع آمال وطموحات جديدة لمضاعفة المساحات المتاحة للنساء في المناصب القيادية للوظائف المختلفة.

حققت الحركة نجاحات كبيرة خلال العام الماضي حيث شارك صندوقها المالي في الدفاع القانوني عن ما يقرب من 4000 سيدة رجل واجهوا الاعتداء الجنسي وتعرضوا للتحرش في مقرات عملهم بحسب موقع «ديدلاين» الأمريكي.