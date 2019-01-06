وزير الثقافة تزيح الستار عن المخطوط النادر المُسترد من بريطانيا

أزاحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الستار، اليوم الأحد، عن المخطوط النادر الذي استعادته مصر أخيرا من إحدى صالات المزادات في بريطانيا، وقبل 24 ساعة فقط من طرحها للبيع في المزاد العلني.

وقال الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن المخطوط عبارة عن رقعة قرآنية خاصة بالسلطان قنصوة الغوري، آخر سلاطين المماليك في مصر، ويرجع تاريخ المخطوط إلى القرن العاشر الميلادي.

وأضاف أنه فور علم دار الوثائق بظهور هذا الخطوط في صالة مزادات في لندن بدأت التحركات من جانب الجهات المصرية لإيقاف البيع، وذلك عبر تقديم كل الوثائق والمستندات التي تثبت ملكية دار الكتب لهذا المخطوط، ثم بدأت المفاوضات مع المسئولين عن الصالة، ومالكة المخطوط، والتي انتهت باستعدة النخطوط دون أي مقابل مادي.

وأشار إلى دور احترام مصر وتاريخها في استعادة مخطوط الغوري، حيث تنازلت المالكة وصالة المزادات دون أي مقابل فور علمهم بأنه مملوك للدولة المصرية.

وكانت الوزيرة قد دعت الصحفيين والإعلاميين إلى جولة تفقدية لدار الكتب والوثائق القومية في باب الخلق، وذلك في إطار الاستعداد لافتتاحه في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، وخلال الجولة أعلنت عن افتتاح الدار بعد تجديدةه وتطويره بدعم من إمارة الشارقة، وقالت إن حفل الافتتاح سيشهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد كبير من الشخصيات العامة والمهتمين بالثقافة والتراث العربي.