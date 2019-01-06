«التعليم»: توزيع الاستمارات الورقية لامتحانات الثانوية العامة على المديريات خلال أيام

• الطلاب يوقعون على إقرار منع الموبايل باللجان أثناء كتابة الاستمارات الورقية



قال مصدر بوزارة التربية والتعليم إنه تم الانتهاء من طبع الاستمارات الورقية لدخول امتحان الثانوية العامة، على أن يتم توزيعها على المديريات التعليمية بدءا من الأسبوع الجاري، على أن تتسلم كل مديرية تعليمية أعداد استمارات حسب أعداد الطلاب الموجودين المسجلين لديها.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن المديريات التعليمية تبدأ في توزيع الاستمارات على المدارس فور استلامها ليبدأ طلاب الثانوية العامة في كتابة الاستمارات الورقية عقب انتهاء إجازة نصف العام، لافتا إلى قيام الطالب مع ملئ الاستمارة بتوقيع إقرار بعدم حمل أجهزة محمول أو أدوات إلكترونية أخرى، وهو الإجراء المطبق منذ عدة سنوات في إطار محاربة وزارة التربية والتعليم للغش الإلكتروني داخل اللجان.

وأكد المصدر أنه على الطالب تقديم نسخة من الاستمارة الإلكترونية التي قام بكتابتها على موقع الوزارة الرسمي كشرط لكتابة الاستمارة الورقية، لافتا إلى أن للمدرسة دورا كبيرا في هذه المرحلة، حيث تقوم بمراجعة البيانات التي يدونها الطالب والتأكد من مطابقتها مع الاستمارة الإلكترونية خاصة تحديد اللغة الأجنبية الثانية التي يدرسها الطالب، لتبدأ الكنترولات بعد ذلك في إعداد كشوف المناداة وأرقام الجلوس الخاصة بالطلاب.

وأشار إلى أن الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة تسير وفق خطة محددة وأن مرحلة من التجهيزات للامتحانات تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن المنتظر أن يعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي عن اسم رئيس امتحانات الثانوية العامة هذا العام؛ نظرا لأن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة خلال العامين الماضيين رضا حجازي لديه مانع من رئاسة الامتحانات هذا العام، وهو وجود ابن لديه في الصف الثالث الثانوي.