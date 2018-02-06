مناقشة أحدث «جراحات إصلاح إصابات الأطراف» في لقاء علمي بطب طنطا

افتتح الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات اللقاء العلمي الذي نظمه قسم جراحة التجميل والإصلاح بكلية الطب حول جراحات إصلاح إصابات الأطراف، وذلك بالتعاون مع قسم جراحة العظام بمقر العيادة الشاملة بالمجمع الطبي.

ومن جانبه أشار الدكتور أمجد عبد الرؤوف، عميد الكلية إلى، أن هذا اللقاء العلمي هو الأول من نوعه في جامعة طنطا، الذي يجمع بين قسمي جراحة العظام والتجميل، وذلك بهدف مناقشة أحدث الطرق لحل وعلاج مشكلات الكسور مع إصابات الأنسجة الرخوة، موضحًا أن كثرة الإصابات التي تصيب الأطراف ووجود كسور بصورة كبيرة يصاحبها قطع أجزاء من العظام والأنسجة الرخوة بما في ذلك العضلات والجلد والأعصاب والشرايين ومن هنا جاءت فكرة تنظيم هذا اللقاء.

وشارك بفعاليات اللقاء الدكتور نادر المليجي أستاذ جراحة التجميل، والدكتور شريف شحاتة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد الميهي رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور سيد عبد الرازق رئيس قسم جراحة التجميل، والدكتور هشام توفيق المشرف على المستشفيات الجامعية بطنطا، والدكتور طارق شكر مدير اللقاء، والدكتور أحمد أشرف منسق اللقاء، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.