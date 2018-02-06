مقتل جندي تركي في هجوم على نقطة مراقبة بسوريا

أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي في هجوم استهدف نقطة مراقبة في محافظة إدلب شمالي سوريا.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي عن أنها بدأت إقامة نقطة مراقبة رابعة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن إنشاء مركز المراقبة الرابع يجري في منطقة الشيخ عيسى في إدلب، بموجب اتفاق منطقة خفض التصعيد.

وبموجب اتفاقية آستانة، من المنتظر أن يشكل الجيش التركي 12 نقطة مراقبة تدريجيا تمتد من شمالي إدلب إلى جنوبها.

ومن المنتظر أن تنتشر قوات روسية منضوية في «قوة مراقبة منطقة خفض التصعيد»، على الحدود الخارجية لمنطقة خفض التصعيد في إدلب، على خط الجبهة بين القوات الحكومية والمعارضة، عقب استكمال الجيش التركي تشكيل نقاط المراقبة.