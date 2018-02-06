إزالة 50 حالة تعدي على الأرض الزراعية بمغاغة

تمكنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، من إزالة 50 حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة فدان و4 قراريط و6 أسهم، وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وقال مجدي نصر، رئيس مركز مغاغة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدي بمساحة 7 قراريط و18 سهمًا و20 حالة بمساحة 13 قيراطًا و8 حالات تعدي بقرية شارونة بمساحة 6 قراريط وحالتين تعدي بقرية شم البحرية بمساحة قيراط و12 سهمًا.

من جانب آخر، تواصل الوحدة المحلية حملاتها لرفع الإشغالات من جانبي ووسط الطريق لضبط حركة السير المرورية أمام المواطنين، فقد قامت الوحدة المحلية بتحرير 16 محضر إشغال طريق و10 محاضر إدارة بدون ترخيص و115 إزالة إدارية وتحرير 3 محاضر نظافة وإيقاف 10 حالات بناء بدون ترخيص بحي وسط وجنوب وشرق المدينة، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.

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