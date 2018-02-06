الجيش الأمريكي: القوات الجوية توسع نطاق هجماتها ضد أعضاء طالبان في أفغانستان

قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية وسعت نطاق هجماتها الجوية، التي تستهدف أعضاء حركة طالبان في أفغانستان من خلال شن سلسلة من الهجمات الدقيقة في الجزء الشمالي من البلاد.

وأضاف الجيش في بيان، أن القوات استهدفت مركزًا للتدريب تابع لطالبان في شمال شرق أفغانستان، كما منعت المسلحين من التخطيط والإعداد لشن هجمات إرهابية بالقرب من الحدود مع الصين وطاجكستان.

كما قال الجيش الأمريكي، إنه دمر سيارات عسكرية أفغانية مسروقة، كان يتم تحويلها لسيارات مفخخة.

وتأتي هذه الحملة في إطار تمديد الدور العسكري الأمريكي في أفغانستان، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استراتيجية جديدة في أفغانستان في أغسطس الماضي.

ومنذ إعلان «ترامب»، كثفت القوات الأمريكية مع القوات الجوية الأفغانية من الهجمات الجوية التي تستهدف مواقع طالبان في أنحاء البلاد.

وكانت القوات الأمريكية، قد شنت نحو 2000 هجوم جوي في أفغانستان العام الماضي، وهو تقريبًا ضعف عدد الهجمات التي تم شنتها عام 2016.