رئيس جامعة القاهرة يبحث مع سفير رواندا أوجه التعاون العلمي

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الشيخ صالح هابيمانا سفير دولة رواندا بالقاهرة، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الرواندية في مجال الجيولوجيا والتعدين.

وأكد «الخشت»، في بيان صحفي اليوم، على ترحيب جامعة القاهرة بكافة أوجه التعاون مع جامعات رواندا في المجالات العلمية المختلفة، وكذلك استقبال أساتذة وطلاب من روندا للتدريب والدراسة في جامعة القاهرة.

وأشار سفير دولة رواندا إلى قوة العلاقة بين دولتي مصر ورواندا، والتي يدعمها وجود نهر النيل، حيث تمثل رواندا دولة المنبع ومصر دولة المصب، مؤكدا رغبة مؤسسات التعليم العالي برواندا في التعاون مع جامعة القاهرة، والاستفادة من إمكانياتها العلمية.