الثلاثاء 6 فبراير 2018 3:51 م القاهرة القاهرة 25.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية؟

النتـائـج تصويت

رئيس جامعة القاهرة يبحث مع سفير رواندا أوجه التعاون العلمي

كتب- هاني النقراشي
نشر فى : الثلاثاء 6 فبراير 2018 - 2:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 فبراير 2018 - 2:45 م

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الشيخ صالح هابيمانا سفير دولة رواندا بالقاهرة، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الرواندية في مجال الجيولوجيا والتعدين.

وأكد «الخشت»، في بيان صحفي اليوم، على ترحيب جامعة القاهرة بكافة أوجه التعاون مع جامعات رواندا في المجالات العلمية المختلفة، وكذلك استقبال أساتذة وطلاب من روندا للتدريب والدراسة في جامعة القاهرة.

وأشار سفير دولة رواندا إلى قوة العلاقة بين دولتي مصر ورواندا، والتي يدعمها وجود نهر النيل، حيث تمثل رواندا دولة المنبع ومصر دولة المصب، مؤكدا رغبة مؤسسات التعليم العالي برواندا في التعاون مع جامعة القاهرة، والاستفادة من إمكانياتها العلمية.


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار جامعات

شارك بتعليقك